Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 6. haftasında Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma BeIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Frankfurt karşısında aldığı yenilginin ardından lige dönen Sarı-kırmızılılar, rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.