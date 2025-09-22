Yeni Şafak
Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor | Canlı skor - Canlı sonuç

17:4322/09/2025, Pazartesi
Galatasaray

Süper Lig 6. haftasında Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma BeIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 6. hafta kapanış maçında Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.


RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Yasin Kol düdük çalacak.


6'DA 6 PEŞİNDE

Frankfurt karşısında aldığı yenilginin ardından lige dönen Sarı-kırmızılılar, rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.


GALATASARAY - TÜMOSAN KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray:
Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi.
TÜMOSAN Konyaspor:
Deniz, Andzouana, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Ndao, Bjorlo, Melih, Bardhi, Umut.

GALATASARAY - TÜMOSAN KONYASPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

