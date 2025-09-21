Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Burak Yılmaz'ın 4 maçtır bileği bükülmüyor

Burak Yılmaz'ın 4 maçtır bileği bükülmüyor

10:5121/09/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz

Gaziantep FK, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Lige Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak başlayan Gaziantep ekibi, ikinci haftada aynı skorla TÜMOSAN Konyaspor'a yenildi.


Sonraki haftalarda Gençlerbirliği'ni 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2, Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, dün deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.


Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Güneydoğu temsilcisi, böylece ligde çıktığı son 4 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.


Gaziantep FK, ligin 7. haftasında evinde Samsunspor'u ağırlayacak.








#Süper Lig
#Gaziantep FK
#Burak Yılmaz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İbrahim Kahraman kimdir?