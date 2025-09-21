Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
TFF’den Arda Kardeşler için flaş açıklama: ‘Bedeli çok ağır, planı çözeceğiz’

TFF’den Arda Kardeşler için flaş açıklama: ‘Bedeli çok ağır, planı çözeceğiz’

07:3821/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Ertuğrul Doğan hakem Arda Kardeşler’i maç sonu sert bir dille eleştirmişti. Bu konuşmanın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu flaş açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Ertuğrul Doğan, maçın hakemi Arda Kardeşler için, “Hakemliği bitmiştir” dedi.


TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor yayınına katılıp açıklamalarda bulundu.


Hacıosmanoğlu, "Bu akşam yaşanan hata değil. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli çok ağır. Bunun arkasında ne plan varsa bunu çözmek bizim görevimizdir." ifadelerini kullandı.


"Bizim tek hedefimiz var, adil ve adaletli, herkese eşit mesafede futbola hizmet etmek. 5 sene yöneticilik yapmış, 20 sene başkanlık yapmış, kader birliği yaptığım 1. başkanvekili yaptığımız arkadaşımın takımı küme düştü. 

'Herkes kaderini yaşar' dedi, kimseye müdahalemiz yok. Adaletli hizmet etmek istediğimiz noktada bu hareketler yapılıyorsa bunun bedeli çok ağırdır.


Gereğinin nasıl yapıldığını kamuoyu görecek. Böyle bir hareket yapıldığı için bir sporsever olarak kamuoyundan özür diliyoruz. Düzeltmek bizim işimiz.


Cenabı Allah bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Gereğinin yapılacağını söylüyorum. Tekrar özür diliyor, kamuoyuna saygılarımı sunuyorum.


Soruya gerek yok. Soru sorulacak konuyu geçti. Genel olarak konuşacağız. Önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşacağız.”


#TFF
#Arda Kardeşler
#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Siyonist söylemlere karşı Kudüs’ün gerçek tarihi