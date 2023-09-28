Aslan pençesi

Galatasaray, bu sezon yarıştığı her kulvarda fırtına gibi esiyor. 2021-22 sezonunu 13. bitiren sarı-kırmızılılar; yönetim, teknik heyet ve futbolcularını yeniledikten sonra iki sezondur adeta şaha kalktı. Son olarak ligde İstanbulspor'u 1-0 yenen Galatasaray, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bu sezon henüz yenilgi yüzü görmeyen Aslan, ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.





Süper Lig'e Kayserispor beraberliğiyle başlayan Galatasaray, sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti. Galatasaray, ayrıca son 19 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşadı.













Avrupa'da bir bir turladı





UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan giriş yapan Galatasaray, bu turnuvada da hiç yenilgi görmedi. Elemelerde 6 maça çıkan sarı-kırmızılı takım 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Zalgiris, Olimpija Ljubljana ve Molde'yi eleyen Galatasaray, grup aşamasının ilk maçında ise Kopenhag ile evinde berabere kaldı.





Mauro Icardi durdurulamıyor





Arjantinli yıldız Mauro Icardi gol atmaya, Galatasaray kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılıların elde ettiği şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Icardi, bu sezon da takımını sırtında taşıyor. Tecrübeli oyuncu, ligde bu sezon ilk 11'de forma giydiği tüm maçlarda skor kaydetti. Yıldız isim, 5 maçta 7 gollük katkı verdi. Sırasıyla Trabzonspor ve Gaziantep ağlarını 2'şer kez sarsan Icardi; Samsunspor, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında 1'er gol attı. Tecrübeli oyuncu, sadece ilk hafta son 34 dakikada görev aldığı Kayserispor maçında suskun kaldı.









Google'a "fox in the box" yazınca karşılaşacağınız manzara 🦊👇 pic.twitter.com/6tM5pMWAvH — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 26, 2023











