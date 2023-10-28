|
Spor

Aslan Rize'de zirve peşinde

Süpr Lig'de geride kalan 9 haftada 8 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray, lider Fenerbahçe'yi kovalamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bugün Çaykur Rize deplasmanında kazanarak maç fazlasıyla zirveye oturmak istiyor.

Umut Yılmaz
09:24 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Okan Buruk ve öğrencileri

Okan Buruk ve öğrencileri

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.


Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. San-kırmızılı takım, topladığı 25 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Çaykur Rizespor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 14 puan topladı. Karadeniz ekibi, ligde averajla 8. sırada yer alıyor.


Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 15 maçında mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan san-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 9 maçın 8'ini kazandı, birinde berabere kaldı.


Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Uruguaylı kaleci, bugün kart görmesi durumunda 11. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Galatasaray'da Ndombele ise kadroya alınmadı. Rize ekibinde ise Pinchi dışında eksik yok.



Icardi yine iğneyle oynayacak

Beşiktaş maçında sakatlandıktan sonra Bayern Münih] karşısında iğneyle mücadele eden Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin Rizespor deplasmanındaki durumu maç saatine yakın belli olacak. Icardi'nin oynayabilecek hale gelmesi için yine iğne yapılması bekleniyor. Futbolcu hakkındaki nihai karar maç gününde sağlık heyeti tarafından verilecek. Eğer Icardi'nin oynatılmasına karar verilirse karşılaşmaya 3 saat kala yıldız futbolcuya iğne yapılacak.




Aslan çok önde

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde 43. kez karşı karşıya gelecek. 1979-1980'den beri yapılan 42 lig maçından 28'sini Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. San-kırmızılı ekibin 99 golüne, yeşil-mavililer, 44 golle karşılık verebildi.


RİZESPOR-GALATASARAY
STAT:
Çaykur Didi
HAKEM:
Kadir Sağlam
SAAT:
19.00
YAYIN:
beIN Sports 1
ÇAYKUR RİZESPOR:
Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, Halil, Mithat, Shelvey, Gustavo, Benhur, Varesanovic, Yankov Minchev
TEKNİK DİREKTÖR:
İlhan Palut
GALATASARAY:
Muslera, Boey, Davidson, Abdulkerim, Kazımcan, Toreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Tete, Icardi
TEKNİK DİREKTÖR:
Okan Buruk




#Süper Lig
#Galatasaray
#Rizespor
#Mauro Icardi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İspanya La Liga'da El Clasico heyecanı: Barcelona - Real Madrid saat kaçta, hangi kanalda?