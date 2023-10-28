Aslan Rize'de zirve peşinde

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.





Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. San-kırmızılı takım, topladığı 25 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Çaykur Rizespor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 14 puan topladı. Karadeniz ekibi, ligde averajla 8. sırada yer alıyor.





Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 15 maçında mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan san-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 9 maçın 8'ini kazandı, birinde berabere kaldı.





Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Uruguaylı kaleci, bugün kart görmesi durumunda 11. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Galatasaray'da Ndombele ise kadroya alınmadı. Rize ekibinde ise Pinchi dışında eksik yok.





#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪



🏆 Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu

🗓️ 10. Hafta

⚽ Çaykur Rizespor

📆 28.10.2023

⏰ 19.00

🏟️ Çaykur Didi Stadyumu

📲 #RİZEvGS pic.twitter.com/yeSbM7bzKJ — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 27, 2023





Icardi yine iğneyle oynayacak





Beşiktaş maçında sakatlandıktan sonra Bayern Münih] karşısında iğneyle mücadele eden Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin Rizespor deplasmanındaki durumu maç saatine yakın belli olacak. Icardi'nin oynayabilecek hale gelmesi için yine iğne yapılması bekleniyor. Futbolcu hakkındaki nihai karar maç gününde sağlık heyeti tarafından verilecek. Eğer Icardi'nin oynatılmasına karar verilirse karşılaşmaya 3 saat kala yıldız futbolcuya iğne yapılacak.









Golün her türlüsünü itinayla atan futbolcu ve tüm dünyanın hayranlık duyduğu o müthiş atmosfer… 💁🏼‍♂️ pic.twitter.com/Nj80EoW72o — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 25, 2023





Aslan çok önde





Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde 43. kez karşı karşıya gelecek. 1979-1980'den beri yapılan 42 lig maçından 28'sini Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. San-kırmızılı ekibin 99 golüne, yeşil-mavililer, 44 golle karşılık verebildi.





RİZESPOR-GALATASARAY

STAT: Çaykur Didi

HAKEM: Kadir Sağlam

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, Halil, Mithat, Shelvey, Gustavo, Benhur, Varesanovic, Yankov Minchev

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

GALATASARAY: Muslera, Boey, Davidson, Abdulkerim, Kazımcan, Toreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Tete, Icardi

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk















