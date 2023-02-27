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Spor

Aslan sezon sonu artıya çıkacak

Galatasaray, sezon sonu oyuncu satışlarından 50 milyon euronun üzerinde bir gelir hedefliyor.

Umut Yılmaz
Umut Yılmaz
09:12 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci

Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci

Bu sezon 17 oyuncu transfer eden Galatasaray, bonuslar hariç 47 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bu sezon oyuncu satışından 13 milyon euro gelir elde eden sarı-kırmızılı kulübün, transfer bilançosunda 34 milyon euro açığı var.


Galatasaray, bunu sezon sonunda gerçekleştireceği satışlarla kapatmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı futbolcuların gösterdiği yüksek performans sonrası birçok isim dünya devlerinin transfer listesinde yer alıyor.


Beklenti büyük

Galatasaray'ın özellikle 5 yıldızına büyük bir ilgi var. Nelsson için Juventus, Inter ve Aston Villa gibi ekipler devrede. Boey ile Crystal Palace, Lyon ve Udinese ilgileniyor. Torreira için Milan bastırıyor. Kerem'in de Atletico Madrid dahil birçok kulüp tarafından istendiği kaydedildi.


Galatasaray, sezon sonu futbolcu satışlarıyla 50 milyon euronun üzerinde bir gelir hedefliyor.




#Galatasaray
#Süper Lig
#Nelsson
#Boey
#Torreira
#Kerem Aktürkoğlu
26 dakika önce
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Aslan sezon sonu artıya çıkacak
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