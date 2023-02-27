Aslan sezon sonu artıya çıkacak

Bu sezon 17 oyuncu transfer eden Galatasaray, bonuslar hariç 47 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bu sezon oyuncu satışından 13 milyon euro gelir elde eden sarı-kırmızılı kulübün, transfer bilançosunda 34 milyon euro açığı var.

Galatasaray'ın özellikle 5 yıldızına büyük bir ilgi var. Nelsson için Juventus, Inter ve Aston Villa gibi ekipler devrede. Boey ile Crystal Palace, Lyon ve Udinese ilgileniyor. Torreira için Milan bastırıyor. Kerem'in de Atletico Madrid dahil birçok kulüp tarafından istendiği kaydedildi.