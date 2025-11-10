Aslan'a Kocaeli dur dedi

Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor, Galatasaray’ı konuk etti. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Kocaeli ekibi kazandı: 1-0. Sarı-kırmızılılar ligde sezonun ilk yenilgisini alırken, üst üste ikinci puan kaybını yaşadı. Hafta içinde Ajax deplasmanından yorgun dönen Galatasaray, mücadelenin ilk yarısında durgun bir görüntü çizdi. Taraftar desteğini arkasına alan Kocaeli ekibi ise etkili bir futbol sergiledi. 14. dakikada Tayfur’un ceza sahası dışından gönderdiği sert şutu Uğurcan çıkartırken, dönen topu önünde bulan Linetty vuruşunda çerçeveyi tutturamadı. 21’de Serdar Dursun ceza sahası dışından şansını denerken, Uğurcan topa iki hamlede sahip oldu. 45. dakikada Agyei, sağ kanattan ceza sahasına girerken iki rakibini oyundan düşürdükten sonra Uğurcan’ı kapattı köşeden avladı: 1-0. Galibiyet içi gollere ihtiyaç duyan Galatasaray, karşılaşmanın ikinci devresinde baskısını arttırırken oyunu rakip sahaya yıktı. Kapanan Kocaeli ekibi ise kaptığı toplarla kontra ataklara çıkmaya çalıştı. 49’da Sallai’nin uzun pasıyla defans arkasına sarkan Osimhen, şutunda kaleci Jovanovic’i geçemedi. 83’te Sallai’nin sağdan açtığı ortayı Barış Alper indirirken Osimhen fileleri havalandırdı ancak pozisyonu VAR’da izleyen hakem Çağdaş Altay, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.