Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Aslan'a Kocaeli dur dedi

Aslan'a Kocaeli dur dedi

Umut Yılmaz
04:0010/11/2025, Pazartesi
G: 10/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray'ı konuk ettiği son 6 lig maçını kazanamayan ve evinde rakibine karşı son lig galibiyetini 1984'te alan Kocaelispor, 41 yıl sonra ilk kez kazandı.
Galatasaray'ı konuk ettiği son 6 lig maçını kazanamayan ve evinde rakibine karşı son lig galibiyetini 1984'te alan Kocaelispor, 41 yıl sonra ilk kez kazandı.

Lider Galatasaray’ın yenilmezlik serisi Kocaeli deplasmanında son buldu. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 12. haftasında namağlup gittiği Körfez’de pozisyon üretmekte zorlanırken Daniel Agyei’nin golüne engel olamadı. Aslan, 19 maç sonra ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor, Galatasaray’ı konuk etti. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Kocaeli ekibi kazandı: 1-0. Sarı-kırmızılılar ligde sezonun ilk yenilgisini alırken, üst üste ikinci puan kaybını yaşadı. Hafta içinde Ajax deplasmanından yorgun dönen Galatasaray, mücadelenin ilk yarısında durgun bir görüntü çizdi. Taraftar desteğini arkasına alan Kocaeli ekibi ise etkili bir futbol sergiledi. 14. dakikada Tayfur’un ceza sahası dışından gönderdiği sert şutu Uğurcan çıkartırken, dönen topu önünde bulan Linetty vuruşunda çerçeveyi tutturamadı. 21’de Serdar Dursun ceza sahası dışından şansını denerken, Uğurcan topa iki hamlede sahip oldu. 45. dakikada Agyei, sağ kanattan ceza sahasına girerken iki rakibini oyundan düşürdükten sonra Uğurcan’ı kapattı köşeden avladı: 1-0. Galibiyet içi gollere ihtiyaç duyan Galatasaray, karşılaşmanın ikinci devresinde baskısını arttırırken oyunu rakip sahaya yıktı. Kapanan Kocaeli ekibi ise kaptığı toplarla kontra ataklara çıkmaya çalıştı. 49’da Sallai’nin uzun pasıyla defans arkasına sarkan Osimhen, şutunda kaleci Jovanovic’i geçemedi. 83’te Sallai’nin sağdan açtığı ortayı Barış Alper indirirken Osimhen fileleri havalandırdı ancak pozisyonu VAR’da izleyen hakem Çağdaş Altay, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.


#Galatasaray
#Kocaeli
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURULARI E-DEVLET'TE AÇILIYOR: İşte kimlik numarasına göre TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru tarihleri ve şartları