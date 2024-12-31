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Aslan'da Göztepe mesaisi

Aslan'da Göztepe mesaisi

14:0931/12/2024, Salı
AA
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Yunus Akgün'ün idmanda attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.
Yunus Akgün'ün idmanda attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, kuvvet çalışmasıyla başlayıp koşu çalışmasıyla devam etti.


Antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve dört takımlı turnuvayla sona erdi.


Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.







#Galatasaray
#Göztepe
#Süper Lig

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