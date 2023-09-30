Aslan'ın gözü koltukta

Okan Buruk ve öğrencileri zirve yarışında hata yapmak istemiyor.
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, bugün sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Bu sezon sadece bir kez puan kaybı yapmasına rağmen zirvenin 2 puan gerisinde bulunan Aslan, bir kez daha maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak için sahaya çıkacak.
Galatasaray'da tek eksik sol diz iç yan bağlarında esneme olan Kazımcan Karataş olarak görünüyor.
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti. Aslan, evinde Ankaragücü'nü de yenerek Süper Lig'de 6'da 6 yapmayı planlıyor.
Galatasaray, son 19 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig maçını kazandı.
Cimbom, bu sezon da Süper Lig'de 6, Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.