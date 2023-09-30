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Spor

Aslan'ın gözü koltukta

Ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'yle kıyasıya bir mücadele sürdüren Galatasaray, 7. hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü konuk edecek. Ligde son 5 karşılaşmayı kazanan Aslan, 6'da 6 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Umut Yılmaz
10:52 . 30/09/2023 السبت
Yeni Şafak
Okan Buruk ve öğrencileri zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Okan Buruk ve öğrencileri zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, bugün sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Bu sezon sadece bir kez puan kaybı yapmasına rağmen zirvenin 2 puan gerisinde bulunan Aslan, bir kez daha maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak için sahaya çıkacak.


Galatasaray'da tek eksik sol diz iç yan bağlarında esneme olan Kazımcan Karataş olarak görünüyor.




6'da 6 yapmak istiyor

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti. Aslan, evinde Ankaragücü'nü de yenerek Süper Lig'de 6'da 6 yapmayı planlıyor.


Yenilgiyi unuttu

Galatasaray, son 19 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig maçını kazandı.


Cimbom, bu sezon da Süper Lig'de 6, Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.





#Galatasaray
#Süper Lig
#Ankaragücü
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