Aslan'ın gözü koltukta

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, bugün sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Bu sezon sadece bir kez puan kaybı yapmasına rağmen zirvenin 2 puan gerisinde bulunan Aslan, bir kez daha maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak için sahaya çıkacak.