Atatürk Olimpiyat Stadı'nda zemin skandalı

Olimpiyat Stadyumu'nda zeminin yeşile boyandığı gözlemlendi.
İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig mücadelesinde Olimpiyat Stadyumu'nun zemini tartışma çıkardı. Sahanın kötü olan bölgelerine yeşil boya sürüldüğü gözlemlenirken bazı futbolcuların formaları yeşile boyandı.
Olimpiyat Stadyumu'nda Şampiyonlar Ligi finali sonrasında zeminin bakımsız kaldığı belirtildi. Futbolcuların zeminle ilgili şikayetleri mücadele esnasında kameralara da yansıdı.
Galatasaray Kulübü, futbolcuların formalarının ve saçlarının yeşile boyanmasının ardından ilginç bir mesaj paylaştı. Sarı kırmızılılar, İngilizce hesabından "Küçük bir not: Bugün yeşil forma giymiyoruz." ifadelerini kullandı.