Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Athletic Bilbao Efe Korkut'u transfer etti

Athletic Bilbao Efe Korkut'u transfer etti

18:312/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Efe Korkut Athletic Bilbao formasıyla.
Efe Korkut Athletic Bilbao formasıyla.

La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao, eski milli futbolcu ve teknik direktör Tayfun Korkut'un oğlu Efe Korkut'u transfer ettiğini duyurdu.

İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao, Türk futbolcu Efe Korkut'u transfer ettiğini duyurdu.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncuyla, 30 Haziran 2028'e kadar geçerli olmak üzere, iki sezon uzatma opsiyonlu sözleşme imzalandığı belirtildi.

Efe'nin eski milli futbolcu ve teknik direktör Tayfun Korkut'un oğlu olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, genç futbolcunun İspanya kariyerine Athletic Bilbao'nun üçüncü ligde mücadele eden alt takımı Bilbao Athletic'te başlayacağı vurgulandı.

İspanya'nın Bask bölgesindeki Donostia-San Sebastian şehrinde doğan Efe, Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile çıktığı 3 maçta 1 gol kaydetti.

Stuttgart'ın 19 yaş altı takımıyla 46 maçta 10 gol kaydeden Efe, Bilbao ekibinde forma giyen ilk Türk futbolcu olacak.




#Athletic Bilbao
#Efe Korkut
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın-gümüşte kritik kırılma: Ons fiyatları hızla geriledi