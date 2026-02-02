İtalyanlar bunu konuşuyor: Bu maç nasıl 0-0 bitti?

Serie A'da Como ile Atalanta ile karşı karşıya getiren maçın istatistikleri şaşkına çevirdi. Ev sahibi Como'nun 28 şut, 5.24 gol beklentisine rağmen mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
İtalya Serie A’nın 23. haftasında Atalanta, deplasmanda Como’ya konuk oldu. Mücadele, ortaya çıkan sıra dışı istatistiklerle haftaya damga vurdu.
Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında Atalanta’da Ahanor’un kırmızı kart görmesiyle konuk ekip 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü tamamen eline alan Como, maç boyunca hücum ağırlıklı bir performans sergiledi.
Ev sahibi ekip, maç bouynca Atalanta kalesini abluka altına alırken, aradığı golü bir türlü bulamadı. Como’da Nico Paz, 90+8. dakikada kazanılan penaltı vuruşundan yararlanamayarak galibiyet fırsatını kaçırdı.
Maçın istatistikleri ise futbolseverleri şaşkına çevirdi. Yüzde 79 oranında topa sahip olan Como, toplam 28 şut çekti. Rakip ceza sahasında 50 kez topla buluşan ev sahibi ekip, 11 net gol pozisyonundan faydalanamazken 5.24’lük gol beklentisine rağmen mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Ortaya çıkan bu tablo, Serie A’da sezonun en dikkat çekici skorlarından biri olarak kayıtlara geçti.