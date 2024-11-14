Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan görev

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu ilk maçında Belçika ile Çekya karşı karşıya gelecek.
15 Kasım 2024 Cuma günü oynanacak olan mücadelede FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Belçika'nın Leuven şehrinde Den Dreef Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan müsabakada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Çağdaş Altay ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
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