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Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan görev

Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan görev

20:1114/11/2024, jeudi
G: 14/11/2024, jeudi
Yeni Şafak
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Atilla Karaoğlan
Atilla Karaoğlan

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turunda Belçika ile Çekya arasında oynanacak olan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu ilk maçında Belçika ile Çekya karşı karşıya gelecek.


15 Kasım 2024 Cuma günü oynanacak olan mücadelede FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.


Belçika'nın Leuven şehrinde Den Dreef Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan müsabakada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Çağdaş Altay ise dördüncü hakem olarak görev alacak.








#Atilla Karaoğlan
#Belçika U21
#Çekya U21

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