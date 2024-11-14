Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan görev

Belçika'nın Leuven şehrinde Den Dreef Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan müsabakada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Çağdaş Altay ise dördüncü hakem olarak görev alacak.