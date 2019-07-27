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Atletico Madird Real Madrid'i sahadan sildi: 7-3

Atletico Madrid, Diego Costa'nın 4 gol atarak yıldızlaştığı Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında Real Madrid'i 7-3 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diego Costa, kırmızı kart gördüğü mücadelede attığı gollerle mücadelenin yıldızı olmayı başardı.

Diego Costa, kırmızı kart gördüğü mücadelede attığı gollerle mücadelenin yıldızı olmayı başardı.

Fotoğraf: Brad Penner / Reuters

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Atletico Madrid, ezeli rakibi Real Madrid'i adeta sahadan sildi.

ABD'de MetLife Stadı'nda oynanan karşılaşma Atletico Madrid'in 7-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Atletico'ya farklı galibiyeti getiren gollerini; 1, 28, 45 ile 51. dakikalarda Diego Costa, 8'de Felix, 19'da Correra ve 70'te Vitolo kaydetti.

Real Madrid'in golleri ise 59. dakikada Nacho, 85'te Benzema ve 89'da Hernandez'den geldi.

Mücadelenin 65. dakikasında Diego Costa ve Carvajhal arasında yaşanan gerilimin ardında her iki futbolcu da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İşte uzun yıllar unutulmayacak maçın özeti;

Real Madrid 3-7 Atletico Madrid (Geniş özet ve goller)
Diğer

Real Madrid 3-7 Atletico Madrid (Geniş özet ve goller)

İspanyol devi Real Madrid, New York'ta oynanan Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Atletico Madrid karşısında adeta hezimete uğradı. MetLife Satdyumu'nda oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 7-3'lük skorla kazandı. Maçın geniş özeti ve golleri haberimizde.

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