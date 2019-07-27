Atletico Madird Real Madrid'i sahadan sildi: 7-3

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Atletico Madrid, ezeli rakibi Real Madrid'i adeta sahadan sildi.

ABD'de MetLife Stadı'nda oynanan karşılaşma Atletico Madrid'in 7-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Atletico'ya farklı galibiyeti getiren gollerini; 1, 28, 45 ile 51. dakikalarda Diego Costa, 8'de Felix, 19'da Correra ve 70'te Vitolo kaydetti.

Real Madrid'in golleri ise 59. dakikada Nacho, 85'te Benzema ve 89'da Hernandez'den geldi.

Mücadelenin 65. dakikasında Diego Costa ve Carvajhal arasında yaşanan gerilimin ardında her iki futbolcu da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İşte uzun yıllar unutulmayacak maçın özeti;