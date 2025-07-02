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Atletico Madrid Alex Baena'yı transfer etti

Atletico Madrid Alex Baena'yı transfer etti

16:402/07/2025, Çarşamba
AA
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda Arnavutluk ile İspanya takımları Düsseldorf Arena'da karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Arnavutluk takımından Arlind Ajeti (5) ile İspanya takımından Alex Baena (15), mücadele etti.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda Arnavutluk ile İspanya takımları Düsseldorf Arena'da karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Arnavutluk takımından Arlind Ajeti (5) ile İspanya takımından Alex Baena (15), mücadele etti.

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Villarreal'den İspanyol oyuncu Alex Baena'yı transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Atletico Madrid ile 30 Haziran 2030'a kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı.


2021'de Villarreal ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldıran Baena, İspanya Milli Takımı ile geçen yıl Avrupa şampiyonluğu da yaşadı.

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