Avcı'lı Fırtına sahne alıyor

Bordo-mavililer dün akşam yaptığı idmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde ilk 8 haftada 12 puan toplayan bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırdıktan sonra ikinci kez göreve getirdiği Abdullah Avcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıkacak. En son Adana Demirspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmenin mücadelesini verecek.
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra bir maça çıkacak. Geçen sezonun 24. haftasında iç sahada Ümraniyespor'a karşı yaşanan 2-1'lik yenilginin ardından görevinden ayrılan Avcı, bordo-mavili takımdaki yeni döneminde ilk heyecanını Trabzon'da yaşayacak.
Trabzonspor'da Yunan orta saha oyuncusu Bakasetas'ın yanı sıra savunma oyuncuları Hüseyin Türkmen ve Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.