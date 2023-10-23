Avcı'lı Fırtına sahne alıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, göreve başladıklarından beri oyun planında neler yapabilecekleri üzerine detaylı analizler yaptıklarını belirterek "Kadroda yer alan bütün oyuncular yüksek potansiyele sahip. Herkes takıma yardımcı olmak istiyor. Bu da isimizi kolaylaştıracak" dedi.