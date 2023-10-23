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Spor

Avcı'lı Fırtına sahne alıyor

Trabzonspor, ikinci kez göreve getirilen teknik direktör Abdullah Avcı ile ilk sınavına bugün sahasındaki Alanyaspor maçıyla çıkacak. Deneyimli teknik adam, 233 gün sonra yeniden bordo-mavili takımın başında sahada yer alacak.

09:23 . 23/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bordo-mavililer dün akşam yaptığı idmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer dün akşam yaptığı idmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde ilk 8 haftada 12 puan toplayan bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırdıktan sonra ikinci kez göreve getirdiği Abdullah Avcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıkacak. En son Adana Demirspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmenin mücadelesini verecek.


Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra bir maça çıkacak. Geçen sezonun 24. haftasında iç sahada Ümraniyespor'a karşı yaşanan 2-1'lik yenilginin ardından görevinden ayrılan Avcı, bordo-mavili takımdaki yeni döneminde ilk heyecanını Trabzon'da yaşayacak.


Üç ismin sakatlığı var

Trabzonspor'da Yunan orta saha oyuncusu Bakasetas'ın yanı sıra savunma oyuncuları Hüseyin Türkmen ve Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.


TRABZONSPOR-ALANYASPOR
STAT:
Papara Park
SAAT:
20.00
HAKEM:
Arda Kardeşler
TRABZONSPOR:
Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Densvvil, Eren, Abdülkadir Ömür, Berat, Mendy, Visca, Trezeguet, Onuachu
TEKNİK DİREKTÖR:
Abdullah Avcı
ALANYASPOR:
Ertuğrul, Augusto, Lima, Fatih, Balkovec, Richard, Novais, Eduardo, Oğuz, Efecan, Cordova
TEKNİK DİREKTÖR:
Ömer Erdoğan




#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Alanyaspor
#Süper Lig
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