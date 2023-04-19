Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonasında ilk madalyamız dün geldi... 57 kiloda Avrupa Şampiyonluğu bulunan güreşçimiz Süleyman Atlı, dün akşam yapılan final mücadelesinde Azerbaycanlı rakibi Rzazade Aliabbas'a 12-2 yenilerek gümüş madalya kazandı.





Rakibi karşısında kötü bir performans gösteren milli güreşçimiz ilk yarıyı 6-2 geride kapattı. İkinci devre rakibinin üst üste sayı veren milli güreşçimiz finali 12-2 teknik üstünlükle kaybederek Avrupa ikincisi oldu.





Taha ve Feyzullah finalde





Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonumuz Taha Akgül (125), çeyrek finalde Azerbaycanlı Meshvildishvili'yi 3-1 ve yarı finalde de Küba asıllı İtalyan Ruana'yı 4-0 yendi. Taha Akgül, bugünkü finalde ezeli rakibi Gürcü Petriashvili ile karşılaşacak.





Bir başka şampiyonumuz Feyzullah Aktürk (92) de Moldovalı Grosul'u 5-2, Ukraynalı Archaia'yı 6-0 ve Dünya 3.'sü Maisuradze'yi 11-1 yenerek finale yükseldi. Feyzullah, da bugün finalde Azerbaycanlı Magomadov ile altın mücadelesi yapacak. 97 kilo İbrahim Çiftçi de Ukraynalı Mchelidze'yi 12-3 yenerek bronz madalya kazandı.





Bronz madalya için iki aday





Avrupa Şampiyonumuz Soner Demirtaş (74), çeyrek finalde İtalyan Marques'e son dakikada 8-6 mağlup oldu. Soner, repesajda Azerbaycanlı Gadzhiev'i yenerse, bronz madalya için Bulgar Umarpashaev ile karşılaşacak.





U23 Avrupa Şampiyonu Emrah Ormanoğlu (61) da çeyrek finalde Ermeni Harutyunyan'a yenildi ve bronz için Fransız Eloyan ile eşleşti. Fatih Erdin ise (86) ise Azerbaycanlı Abakarov'a 7-5 yenilerek elendi.



