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Spor Avrupa Süper Ligi sözleşmesi ortaya çıktı Ayrılan kulüplerin başı dertte
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Avrupa Süper Ligi sözleşmesi ortaya çıktı: Ayrılan kulüplerin başı dertte

Alman Der Spiegel dergisi Avrupa Süper Ligi girişimine imza atan futbol takımlarının bu girişimden ayrılmaları durumunda en az 150 milyon euro tazminat ödemek durumunda kalacaklarını iddia etti.

Haber Merkezi AA
Avrupa Süper Ligi sözleşmesi ortaya çıktı: Ayrılan kulüplerin başı dertte
Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez

Avrupa Süper Ligi'nin kuruluş sözleşmesini elinde bulunduran dergideki haberde girişime imza atan takımların ayrılmasının zorlaştırılması için bir takım maddelerin bulunduğu vurgulandı.

Sözleşmeye göre girişime imza atan takımların 23 yıl oynama taahhüdünde bulundukları belirtildi.

167 sayfalık sözleşmenin 33. maddesine göre ABD bankası JPMorgan Chase'den 3,5 milyar euroluk bir başlangıç kredisi almak için 23 yıllık bir taahhüt verilmesi gerektiği ifade edilen haberde, bu nedenle girişimden ayrılmak isteyen takımların "önemli ve telafisi mümkün olmayan ekonomik, itibar ve örgütsel hasara" neden olacağına işaret edildi.

Sözleşmeye göre bir kulübün Avrupa Süper Ligi'nden en erken üç sezon sonra ayrılmasına izin verilebileceği bunun için de son Süper Lig sezonundan elde ettiği gelirin yarısını geri ödemek zorunda kalması, buna ek olarak da en az 150 milyon euro tazminat ödemesi gibi şartları yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

  • 10 kulüp çekildi
  • Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Juventus, Inter, Milan ve Atletico Madrid kulüpleri Avrupa Süper Ligi'nden çekildiklerini duyurmuşlardı. Barcelona ve Real Madrid ise turnuva için geri adım atmamıştı.

Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan dağıldı.
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