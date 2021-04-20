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Spor Sürpriz turnuva önerisi "Türk takımlarıyla lig kuralım"
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Sürpriz turnuva önerisi: "Türk takımlarıyla lig kuralım"

Rusya Futbolcular ve Antrenörler Sendikası Genel Sekreteri Nikolai Grammatikov, Türk takımlarının da içinde bulunduğu yeni bir lig kurulması için çalışmalar yapmaları gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sürpriz turnuva önerisi: Türk takımlarıyla lig kuralım
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İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün, UEFA organizasyonlarına alternatif olarak Avrupa Süper Ligi’ni kurduklarını açıklamasının yankıları sürerken, Rusya'dan sürpriz bir öneri geldi.

Rusya Futbolcular ve Antrenörler Sendikası Genel Sekreteri Nikolai Grammatikov, Doğu Avrupa ve Türk takımlarının içinde bulunduğu yeni bir lig kurma fikrini ortaya attı.

"Kaybedecek vakit yok"

Grammatikov yaptığı açıklamada, "Rus futbolunun kaybedecek vakti yok. Yeni turnuva formatlarını belirlemek için Doğu Avrupa ve Türkiye'deki meslektaşlarla danışmaya hemen başlamamız gerekiyor. Zaman kaybedersek gelecekte yapabilecek hiçbir şey kalmayacak" dedi.

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