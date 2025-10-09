Yeni Şafak
Avusturya - San Marino maçı: 10-0’lık skorla tarihe geçti! İşte 2026 Dünya Kupası Elemeleri maç sonuçları

23:569/10/2025, Perşembe
G: 10/10/2025, Cuma
AA
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı başladı. Gecenin dikkat çeken maçı ise Avusturya-San Marino arasındaki mücadele oldu. Karşılaşma Avusturya'nın 10-0'lık galibiyeti ile tamamlandı. İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç sonuçları...

Elemelerde C, G, H ve L gruplarında 8 maç oynandı. Avusturya, evinde San Marino'yu 10-0 ve Danimarka, deplasmanda Belarus'u 6-0 gibi farklı skorlarla mağlup etti.


2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç sonuçları (9 Ekim 2025)

C Grubu

Belarus-Danimarka: 0-6

İskoçya-Yunanistan: 3-1

G Grubu

Finlandiya-Litvanya: 2-1

Malta-Hollanda: 0-4

H Grubu

Avusturya-San Marino: 10-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 2-2

L Grubu

Çekya-Hırvatistan: 0-0

Faroe Adaları-Karadağ: 4-0

