Avusturya - San Marino maçı: 10-0’lık skorla tarihe geçti! İşte 2026 Dünya Kupası Elemeleri maç sonuçları

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı başladı. Gecenin dikkat çeken maçı ise Avusturya-San Marino arasındaki mücadele oldu. Karşılaşma Avusturya'nın 10-0'lık galibiyeti ile tamamlandı. İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç sonuçları...
Elemelerde C, G, H ve L gruplarında 8 maç oynandı. Avusturya, evinde San Marino'yu 10-0 ve Danimarka, deplasmanda Belarus'u 6-0 gibi farklı skorlarla mağlup etti.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç sonuçları (9 Ekim 2025)
C Grubu
Belarus-Danimarka: 0-6
İskoçya-Yunanistan: 3-1
G Grubu
Finlandiya-Litvanya: 2-1
Malta-Hollanda: 0-4
H Grubu
Avusturya-San Marino: 10-0
Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 2-2
L Grubu
Çekya-Hırvatistan: 0-0
Faroe Adaları-Karadağ: 4-0
