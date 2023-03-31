|
Reklam
Reklam
Spor

Ayın teknik direktörü Arteta

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, İngiltere Premier Lig’de mart ayının teknik direktörü seçildi. Arteta, bu yıl 4. kez ayın teknik direktörü oldu.

14:45 . 31/03/2023 Cuma
IHA
Mikel Arteta, Arsenal'in başında 169 maça çıktı.

Mikel Arteta, Arsenal'in başında 169 maça çıktı.

Premier Lig’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, lider Arsenal’in teknik direktörü Mikel Arteta’nın mart ayının teknik direktörü seçildiği duyuruldu.


Arteta yönetimindeki Arsenal, mart ayında Everton, Bournemouth, Fulham ve Crystal Palace’ı mağlup ederken, 14 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü.


İspanyol teknik adam ağustos, Kasım/Aralık ve ocak ayından sonra bu yıl 4. kez ayın teknik direktörü oldu.


Arsenal, Premier Lig’de Manchester City’nin 8 puan önünde 69 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.





#Premier Lig
#Arsenal
#Mikel Arteta
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.