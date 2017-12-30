Aykut Kocaman Ozan Tufan'ı kampa götürmüyor

Milli futbolcu, en son 4 Kasım'da oynanan ve 1-1 biten Osmanlıspor karşılaşmasında şans bulmuş, akabinde teknik direktörü Aykut Kocaman tarafından kulübeye mahkum edilmişti. Kocaman, ilk yarının son haftasında oynanan Konyaspor mücadelesi sonrası, Tufan'ın durumuna ilişkin sorulara, "Bizim iç meselemiz. Tabii ki söyleyeceğimiz şeyler var ama, her şeyin de açıklanması gerekmiyor" yanıtını vererek, iplerin koptuğunun sinyalini vermişti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Kocaman, yedek kaldığı dönemde kararlarını sorgulamaya kadar varan tavırlar sergileyen Ozan Tufan'ı Antalya kampına götürmeyeceğini ve satılmasını istediğini yönetime aktardı.

Söz konusu kararı, Fenerbahçe yönetimi adına asbaşkan Ali Yıldırım, 22 yaşındaki oyuncuya iletti. Fenerbahçe yönetiminin bonservisine 7 milyon Euro ödediği Ozan Tufan için 5 milyon Euro istediği ve bu geliri ara transferde kullanmayı planladığı belirtiliyor.

Milli oyuncunun menajeri Ahmet Bulut da başta İspanya ve İtalya olmak üzere yurt dışında takım arayışına başladı. Sezon başında Portekiz ekiplerinden Benfica, Ozan Tufan'ı ciddi bir şekilde istemiş ve sarı lacivertli kulübe resmi teklifini yapmıştı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 9 maça çıkan Ozan Tufan, 3 gol atıp 1 de asist yaptı.