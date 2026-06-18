Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'dan o ismi duyunca vazgeçti: "Bir insan hiç mi değişmez?"

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için yürütülen görüşmelerin perde arkasına dair çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde göreve getirileceği konuşulan Aykut Kocaman ile yapılan toplantının, transfer konusunda yaşanan fikir ayrılığı nedeniyle sonuçsuz kaldığı öne sürüldü.

Aziz Yıldırım, futbol komitesi ve Aykut Kocaman arasında dün bir toplantı gerçekleştirildi. Görüşmede yeni sezonun transfer planlaması masaya yatırılırken, deneyimli teknik adamın kadro için istediği isimlerden biri de Rizespor forması giyen bir sağ bek Taha Şahin oldu.

Toplantı sırasında bu talebi değerlendiren Aziz Yıldırım'ın, "Bir insan hiç mi değişmez?" diyerek masadan kalktığı iddia edildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından taraflar arasındaki görüşmelerin durduğu, Fenerbahçe yönetiminin ise teknik direktörlük görevi için rotasını İsmail Kartal'a çevirdiği belirtildi.











