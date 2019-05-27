Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'de görev yapmayacağım

"Futbolda şike soruşturması" adı altında "Kumpas" kurdukları iddia edilen eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında görülen duruşmada Fenerbahçe Kulübü Yöneticileri ve eski Başkan Aziz Yıldırım da izleyici olarak yer aldı.

Duruşmanın ardından basın toplantısı düzenleyen Aziz Yıldırım, şu açıklamayı yaptı;

"FETÖ hala bitmemiştir"

"Ben 2013 yılında 14 Şubat'ta 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' demiştim. Sonra 15 Temmuz'da birçok insanımız şehit oldu. FETÖ, hala bitmemiştir. Bu örgütü öyle 3 yılda 5 yılda bitiremezsiniz."

"Bir daha yönetici olarak görev almayacağım"





"Üst kimliğimiz Fenerbahçe’dir. Birliğinizi bozmayın, bölünmeyin. Ne Aziz Yıldırım’cı olun ne Ali Koç’çu ne de başka bir şey. Ben bir daha Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yönetici olarak yer almayacağım ama hayatımı verdiğim bir kulübe küsmem, darılmam mümkün olamaz. Yönetimde kim olursa olsun Fenerbahçe için hepimiz destek olacağız. Eğer Fenerbahçe bölünme yaşarsa bizi çok kötü günler bekler."

"Doğum günümü bile kutlamadılar"



