Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi hareketlilik sürerken, başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar camiada büyük yankı uyandırdı. Katıldığı televizyon programında hem teknik direktör seçimi hem de transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, yeni döneme ilişkin önemli ipuçları verdi.

Sarı-lacivertli kulüpte teknik direktör arayışlarının devam ettiğini belirten Yıldırım, geçmişte Fenerbahçe'ye önemli başarılar kazandıran Aykut Kocaman'ın da değerlendirilen isimler arasında yer aldığını açıkladı. Yönetim anlayışlarının değişeceğini vurgulayan deneyimli yönetici, teknik ekiple kulübün ortak hareket edeceği bir model hedeflediklerini ifade etti.

"Aykut Kocaman seçeneklerden biri. Bunun dışında görüştüğümüz üç farklı aday daha var. Göreve gelecek teknik adamın kulüple birlikte hareket etmesi bizim için önemli. Tüm sorumluluğun tek başına hocaya bırakıldığı bir yapı düşünmüyoruz. Başarı da başarısızlık da ortak bir çalışmanın sonucu olacak" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarına da değinen Aziz Yıldırım, özellikle golcü takviyesi konusunda önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Bir forvet oyuncusuyla prensip anlaşmasına vardıklarını açıklayan Yıldırım, sürecin resmi boyutunun tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

Transferde aceleci davranmak istemediklerini dile getiren Yıldırım, "İstesem santrforlar yarın gelir ama istemiyorum! Prensipte anlaştık, hatta bir tanesi pazartesi gelmek istedi. Kulüpleriyle anlaşalım, bitsin öyle gel. Salı günü falan açıklayabiliriz bu transferleri." sözleriyle taraftarlara heyecan verdi.







