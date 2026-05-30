Antonio Conte'nin Fenerbahçe'den istediği rakam şoke etti

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi kadar merak edilen konulardan biri de yeni hocanın kim olacağı... Başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın görüştüğü Antonio Conte'nin sarı-lacivertlilerden talep ettiği rakam ortaya çıktı.
Başkanlık seçimi sürecinde olan Fenerbahçe'de gözler diğer yandan yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi.
Yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde çalışmalarını sürdüren başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, bir yandan seçim hazırlıklarını yürütürken diğer yandan takımın başına getirmeyi planladıkları teknik adamlarla temaslarını sürdürüyor.
İki başkan adayı da teknik direktör olarak Antonio Conte'yi gündemine almıştı. Başkan adaylarından Hakan Safi'nin ardından Aziz Yıldırım'ın da Antonio Conte ile görüşerek deneyimli teknik adamın taleplerini öğrendiği iddia edildi.
Fotomaç'ın İtalyan basınından aktardığı habere göre; Napoli'den ayrılan Conte, Fenerbahçe'nin başına geçmek için yıllık 15 milyon euro maaş talep ederken, sözleşmeye ayrıca 5 milyon euroluk şampiyonluk primi eklenmesini istedi.
56 yaşındaki İtalyan teknik adam, son olarak Napoli'yi çalıştırdı. Kariyerinde Atalanta, Juventus, İtalya Milli Takımı, Chelsea, Inter ve Tottenham gibi önemli ekiplerde görev yapan Conte, bugüne kadar 5 Serie A ve 1 Premier Lig şampiyonluğu kazanarak dikkat çekici bir başarı grafiği ortaya koydu.