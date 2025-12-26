Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda Bahis Soruşturması kapsamında eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur'un da aralarında olduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Erden Timur dahil 24 şüpheli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla bugün gözaltına alındı. Bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken 4 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.