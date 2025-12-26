İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturması kapsamında, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü’nde yönetici olarak görev yapan Erden Timur ve 14’ü futbolcu olmak üzere toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda Bahis Soruşturması kapsamında eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur'un da aralarında olduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Erden Timur dahil 24 şüpheli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla bugün gözaltına alındı. Bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken 4 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.
Futbolda bahis soruşturması kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
1.Bahattin Berke Demircan – Futbolcu2.Doğukan Çınar – Futbolcu
3.Ergün Nazlı – Futbolcu
4.Eyyüp Can Temiz – Futbolcu
5.Furkan Demir – Futbolcu
6.Gökhan Payal – Futbolcu
7.Hamit Bayraktar – Futbolcu
8.Hüseyin Aybars Tüfekci – Futbolcu
9.İbrahim Yılmaz – Futbolcu
10.İlke Tankul – Futbolcu
11.İsmail Karakaş – Futbolcu
12.Mert Aktaş – Futbolcu
13.Mustafa Çeçenoğlu – Futbolcu
14.Tufan Kelleci – Futbolcu
15.Erden Timur – İş Adamı
16.Figen Özkaya – Emekli
17.Emrah Günaydı – Eski Emniyet Personeli
18.Burak Söyleyen – Restoran Müdürü
19.Fatih Kulaksız – Eyüpspor As Başkanı
20.Ecem Alkaş – Yönetici Asistanı
21.Ecrin Korkmaz – İşsiz
22.Esat Bilayak – İşsiz
23.Mirza Şerifoğlu – Şirket Ortağı
24.Enes Bartan – Tutuklu
25.Hakan Çakır – Memur
26.Serhat Ölmez – Büro İşçisi
27.Umut Esel – Şirket Ortağı
28.Buğra Can İmamoğulları – TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü
29.Burcu Kurt – Prodüksiyon / Müdür Yardımcısı