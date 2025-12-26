Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan futbolcular ve yöneticiler ortaya çıktı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan futbolcular ve yöneticiler ortaya çıktı

Haber Merkezi
09:0126/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Futbolda bahis soruşturması kapsamında aralarında Erden Timur’un da olduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Futbolda bahis soruşturması kapsamında aralarında Erden Timur’un da olduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturması kapsamında, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü’nde yönetici olarak görev yapan Erden Timur ve 14’ü futbolcu olmak üzere toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda Bahis Soruşturması kapsamında eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur'un da aralarında olduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Erden Timur dahil 24 şüpheli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla bugün gözaltına alındı. Bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken 4 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.


Futbolda bahis soruşturması kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


1.Bahattin Berke Demircan – Futbolcu2.Doğukan Çınar – Futbolcu

3.Ergün Nazlı – Futbolcu

4.Eyyüp Can Temiz – Futbolcu

5.Furkan Demir – Futbolcu

6.Gökhan Payal – Futbolcu

7.Hamit Bayraktar – Futbolcu

8.Hüseyin Aybars Tüfekci – Futbolcu

9.İbrahim Yılmaz – Futbolcu

10.İlke Tankul – Futbolcu

11.İsmail Karakaş – Futbolcu

12.Mert Aktaş – Futbolcu

13.Mustafa Çeçenoğlu – Futbolcu

14.Tufan Kelleci – Futbolcu

15.Erden Timur – İş Adamı

16.Figen Özkaya – Emekli

17.Emrah Günaydı – Eski Emniyet Personeli

18.Burak Söyleyen – Restoran Müdürü

19.Fatih Kulaksız – Eyüpspor As Başkanı

20.Ecem Alkaş – Yönetici Asistanı

21.Ecrin Korkmaz – İşsiz

22.Esat Bilayak – İşsiz

23.Mirza Şerifoğlu – Şirket Ortağı

24.Enes Bartan – Tutuklu

25.Hakan Çakır – Memur

26.Serhat Ölmez – Büro İşçisi

27.Umut Esel – Şirket Ortağı

28.Buğra Can İmamoğulları – TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü

29.Burcu Kurt – Prodüksiyon / Müdür Yardımcısı

#Futbolda bahis operasyonu
#Erden Timur
#Fatih Kulaksız
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut Adıyaman kurası ne zaman çekilecek?