Bakasetas için Bologna iddiası

Trabzonspor'un 29 yaşındaki yıldız oyuncusu Bakasetas, birçok kulübün ilgisini çekmeye devam ediyor. Başarılı bir sezon geçiren ve Yunanistan Milli Takımı'ndaki performansıyla birlikte bu sezon çıktığı 33 maçta 11 gol ve 11 asistlik skor katkısı gösteren Bakasetas, Avrupa kulüplerinin radarında.





6-7 milyon euro ayrıldı

Özellikle İtalyan ekiplerinden Bologna, tecrübeli futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyor. Serie A'da Avrupa potasını zorlayan Bologna, sezon biter bitmez Yunan yıldızın transferi için düğmeye basacak. İtalyan basını, Bologna'nın ilk etapta 6-7 milyon euroluk bir bütçe ayırdığını yazdı.





Serbest kalma bedeli var

Trabzonspor yönetimi ise Bakasetas'ın sözleşmesinde yazan '12 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinin kullanılmasını istiyor. Bakasetas ile daha önce Fiorentina ve Sporting Lizbon da ciddi şekilde ilgilenmişti.









Bakasetas'tan Basel maçı için çağrı: "Biz biriz, birlikte daha güçlüyüz"pic.twitter.com/2ZlzyFscEK — SPOR (@yenisafakspor) February 14, 2023







