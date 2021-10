Bakasetas oyun tarzını benzettiği ismi açıkladı

Trabzonspor'un Yunan orta alan oyuncusu Anastasios Bakasetas, bu sezon önemli başarılar kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakasetas, kulüp dergisine yaptığı açıklamada, bu yılın kendileri için çok önemli bir sezon olduğunu belirterek, "Bu sezonun sonunda önemli başarılar kazanmayı hedefliyoruz. Öncelikli hedefim her zaman o başarıları kazanabilmek olacak. Trabzonspor taraftarlarına o mutluluğu verebilmek istiyoruz. Sezon sonunda hep beraber mutlu olmak ve bu hedefleri beraber gerçekleştirebilmek istiyoruz" dedi.

Yunan futbolcu, gelecekle ilgili hedeflerini de açıklayarak, "Eğer bu hedefler gerçekleşirse ve işler istediğimiz gibi giderse, eğer Trabzonspor da benden önemli bir kazanım sağlayacak olursa tabii ki Avrupa’nın önemli takımlarından birinde oynamayı hedefleyebilirim. Çünkü oyuncu olarak ve bir insan olarak her zaman limitlerini görmeyi deneyen, limitlerinin neresi olduğunu öğrenmeye çalışan birisiyimdir. Dolayısıyla da eğer kulüp benden bir kazanım sağlayacaksa ve beraber başarılar kazandıktan sonra ben de Avrupa’nın önemli kulüplerinden birinde oynamayı istiyorum. Ancak her zaman bahsettiğim gibi ben bu kulübün bana verdiği her şeyden dolayı bu kulübe müteşekkirim. Şu an Trabzonspor’ da olmaktan dolayı da çok mutluyum ama dediğim gibi işler istediğimiz gibi giderse her şey güzel giderse ben de böyle bir fırsatı deneyebilirim" yorumunda bulundu.

"Hedefim her zaman kazanmak"

Futbolla yaşayan, her zaman futbolu daha iyi nasıl olabilirim diye düşünen biri olarak kendini tanımlayan Bakasetas, "Hırslı, saha içinde, antrenmanda veya her nerede olursa olsun elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan, takımın hedeflerini gerçekleştirmek için yaşayan ve bunun için mücadele eden biriyim. Benim hedefim her zaman kazanmak ve hep bu hedef için uğraşırım" şeklinde konuştu.

Yunan futbolcu, Trabzon'da alışamadığı ya da beğenmediği bir şeyin olmadığını da belirterek, "Çünkü ben de kendimi Trabzon şehrinden biri gibi hissediyorum. Buraya geldiğim ilk andan itibaren insanları çok daha iyi anlayabiliyorum. Çünkü benzer özelliklere sahip bir kişiliğe sahibim ben de. Burada insanlar biraz daha normalden daha hızlı sinirlenebiliyorlar hatta sinirlenmeleri için herhangi bir neden olmasa dahi kendilerini bir anda çok sinirlenmiş bulabiliyorlar. Bunun aslında hava durumuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. (Gülüyor) Çünkü bir anda hava güneşliyken bir anda başka bir hava durumuyla karşılaşabiliyorsunuz. Bunu anlayabiliyorum aslında ben de böyle birisiyim" ifadesini kullandı.

Trabzon'da insanların tutkularıyla yaşadığını kaydeden Bakasetas, şöyle devam etti:

"Şehrin içinde gezdiğiniz zaman Trabzonspor’un başarılı olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. İnsanların yüzündeki o ifadelerden Trabzonspor’un kazanıp kazanmadığını görebiliyorsunuz. Bazı zamanlarda belki gereğinden fazla tepkiler verebiliyorlar. Ben de böyle biriyim aslında o yüzden hiç yabancılık çekmiyorum. Bunun bir sorun oluşturmadığını düşünüyorum. Çünkü her şeyi sınırlarda, limitlerde yaşamayı seven birisiyimdir. Trabzon insanının da böyle olduğunu düşünüyorum. Hem mutluluğu hem belki de siniri, öfkeyi tam anlamıyla sınırlarda hatta sınırların da ötesinde yaşayabiliyorlar. Ancak dediğim gibi bunu garipsemiyorum. Hatta ben de böyle biri olduğum için adaptasyonum konusunda da yardımcı olduğunu düşünüyorum böyle unsurların."

Oyun tarzını kime benzetiyor?

Bakasetas, oyun tarzı olarak kime benzediği konusundaki bir soru üzerine, "Sorunuzun ilk anda cevabı biraz zor. Çünkü düşündüğümde ilk anda aklıma gelen bir isim yok, belki James Rodriquez ismini verebilirim. Tamamen benzemesek de… Dediğim gibi onun dışında kendi tarzıma yakın bulduğum ilk anda oyuncu olarak aklıma biri gelmiyor" yanıtını verdi.

Yunan futbolcularının çoğunun Türkiye'de başarılı olduğunu dile getiren Bakasetas, şu ifadeleri kullandı:

"Evet, çoğu Yunan oyuncunun burada başarılı olduğunu görüyoruz. Ben bunu kültürümüzdeki ortak noktalara bağlıyorum. Çünkü kültür olarak birbirine yakın iki ülkeden bahsediyoruz ve Yunan oyuncularımız buraya geldiklerinde adapte olmalarında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Kültürün aslında neredeyse tamamını bildiklerinden dolayı daha hızlı şekilde buraya adapte olabiliyorlar. Bütün Yunan oyuncularla iletişim halindeyim ve hepsinin de burada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyebilirim size. Hepsi hem taraftarlardan büyük bir sevgi görüyorlar hem de beraber çalıştıkları hocalarından ve takım arkadaşlarından gördükleri bu sevgi ve desteğin karşılığını verebilmeye çalışıyorlar. "

"Avcı, saha içinde özgürlük verdi"

Bakasetas, başarısında Abdullah Avcı'nın da önemli etkisinin bulunduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Geldiğim ilk andan itibaren hem bana davranış şekli hem bana konuştukları ve aynı şekilde de saha içinde bana verdiği özgürlük sayesinde başarılı olabildiğimizi düşünüyorum. Aslında zaten sonuçlar ve elde ettiğimiz başarılar da Abdullah Avcı’nın başarısını ve beraber kazandığımız başarıları tek başına ifade edebiliyor. Ancak ben de tabii ki hem transfer sürecimde hem de şu an beraber çalıştığımız bu ortamda hocamıza teşekkür etmeliyim. Aslında saha içinde ihtiyacım olan şeyleri bana verdi. Geldiğim ilk andan itibaren de bana hep sıcak ve yakın davrandı kendisi."

