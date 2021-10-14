Trabzonspor için 3 puandan daha fazlası

Süper Lig’de liderlik kovalayan ikinci sıradaki Trabzonspor, pazar günü lider Fenerbahçe ile sahasında son derece kritik bir maça çıkacak. Bordo-mavili taraftarların büyük heyecanla beklediği müsabakada Karadeniz ekibi taraftarına 3 puanı ve liderliği armağan etmek istiyor.

Trabzonspor’a geldiği günden beri önemli bir ivme yakalayan, bu sezon ise tüm kozlarını şampiyonluk için kullanan teknik direktör Abdullah Avcı’nın derbiyi özellikle beklediği ifade edildi. Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak evindeki coşkulu taraftarı karşısında büyük maç kazanma fırsatını kaçıran deneyimli çalıştırıcının, Fenerbahçe karşısında zafere imza atmak istediği belirtildi.

Avcı’nın, rakibin tüm artı ve eksilerini oyuncularına anlattığı da kaydedildi.

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İtici güç taraftar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, oyuncularına Fenerbahçe karşılaşmasında elde edecekleri 3 puanın büyük bir anlam taşıdığını vurguladığı öğrenildi. Bu maçta rekor taraftara ulaşacak olan bordo-mavili takım, tribünlerin itici gücünü sahadaki oyunun bir parçası olarak kullanıp rakibi baskı altına almayı planlıyor.

Deneyimli teknik adamın sahada elde edilecek 3 puanla birlikte liderlik koltuğuna oturmaktan öte şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlüğü de ele geçirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Gözler Hamsik'te

Trabzonspor’da gözler ülkesi Slovakya’nın, Hırvatistan ile yaptığı maçta sakatlanan ve bugün MR’ı çekilecek Marek Hamsik’e çevrildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Yaşar Kibar Güven, “MR’dan sonra son kararımızı maç günü vereceğiz. Sakatlık anında neler yaşadığını anlattığında ise zor gibi görünüyor ama alternatifli bir takımımız var. Yerini dolduracak kapasitede oyunculara sahibiz” dedi.