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Trabzonspor'da taraftar grupları birleşiyor: Fenerbahçe derbisinde tek ses olacaklar

Trabzonspor taraftar grupları, Fenerbahçe maçı öncesi birleşerek tek tribünde yer alma ve takıma tam destek verme kararı aldı. Bordo-mavili kulüp de gelen talep üzerine Doğu tarafındaki tribünlerin taraftar gruplarına verileceğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Trabzonsporda taraftar grupları birleşiyor: Fenerbahçe derbisinde tek ses olacaklar
Medical Park Stadyumu

Trabzonspor'un Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın biletleri satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, maç biletlerinin Passolig üzerinden satışa çıkarıldığı belirtildi.

Sadece Trabzonspor Passolig kart sahipleri tarafından alınabileceği kaydedilen biletlerin, Medical Park Stadı'nın yüzde 50 kapasitesi oranında satılacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Tüm taraftar gruplarımızın Fenerbahçe maçında, doğu tribünde yer alarak birlik olmak istemeleri yönetim kurulumuzca uygun bulunmuştur. Bu talep doğrultusunda yüzde 50 kapasite sınırlaması kapsamında doğu tarafındaki tribünlerimizde taraftar gruplarımız yer alacaktır. Kale arkası tribünlerimiz ve misafir seyirci tribününde yer alan koltuklarımız ise tüm taraftarımıza satışa sunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Bilet fiyatları kategorilerine göre şu şekilde belirlendi:

  • VIP Platinum: 750 lira.
  • VIP Gold: 500 lira.
  • VIP Silver: 350 lira
  • Batı tribün: 200 lira.
  • Fırtına tribün: 61 lira.
  • Kale arkaları: 40 lira.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları

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