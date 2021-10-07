Ahmet Ağaoğlu: "Yolun sonu şampiyonluk"

Milli aradan sonra evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da bu maça yönelik çalışmalar bugün start alacak. Konyaspor ile birlikte ligin namağlup iki ekibinden biri olan ve 20 lig maçında yenilmeyen Trabzonspor’da amaç Fenerbahçe maçını da kazanıp liderliği elde etmek. Daha önce milli aradan sonra Galatasaray ile karşılaşan bordo mavili takım, bu kez de milli maçlar dönüşünde bir başka şampiyonluk adayı Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Puan kayıpları veya mağlup olmanın sporun doğasında olduğunu belirten kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor’un kaybetmemeyi alışkanlık haline getirdiğini söyledi.

"Pes etmek yok"

Her maçı tek tek düşündüklerini ve bu doğrultuda lig maratonunu tamamlayacaklarını belirten Ağaoğlu, “Tecrübeli ve futbol adına mücadele edip, bu mücadele içinde direnç gösteren bir yapımız var. Futbolcu kadromuzun karakterinde pes etmek, yılmak ve rehavete düşmek yok. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Mücadeleci bir takım kurduk. Hedefimizin şampiyonluk olduğunu, mücadelenin adının şampiyonluk mücadelesi olduğunu söyledik. O doğrultuda da ilerliyoruz. Oynadığımız futbol, taraflı tarafsız herkesin beğenisini topluyor. Oynayan her futbolcu da aynı karakteri ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

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Tribünlerde yeni dönem

Geçtiğimiz günlerde birleşme kararı alan Trabzonspor taraftar grupları ise ilk sınavını Fenerbahçe ile 17 Ekim’de oynanacak olan maçta verecek. Şampiyonluk yolunda taraftarının desteğine büyük bir ihtiyaç duyan Karadeniz ekibi, seyirci ortalamasının düştüğü bu dönemde, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen aşı takvimine uyarak tribünlerin bordo-mavili renklere bürünmesini bekliyor.