Süper Lig'de hangi kulüp kaç tane bilet sattı?

Süper Lig'de yeni sezonda COVID tedbirleri sebebiyle maçlar yüzde 50 kapasiteyle oynanıyor. Peki bir sene aranın ardından seyirciyle buluşan futbol karşılaşmalarında tribüne en çok taraftar çeken takım hangisi?

Süper Lig'de 8 hafta sonunda stadına en çok taraftar çeken takım Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler şimdiye kadar 62 bin bilet sattı. Fenerbahçe'yi 57 bin biletle Beşiktaş takip ediyor. Bu iki takımın ardından ise Galatasaray ve Trabzonspor geliyor.

İşte Süper Lig'de 8 hafta sonunda satılan bilet rakamları;

Fenerbahçe - 62 bin

- 62 bin Beşiktaş - 57 bin

Galatasaray - 28 bin

Trabzonspor - 27 bin



