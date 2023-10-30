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Spor

Balkonda Süper Lig keyfi

Pendik’te stadyum yakınında oturan vatandaşlar Fenerbahçe karşılaşmasını balkonlarına astıkları bayraklarla takip etti.

09:42 - 30/10/2023 Pazartesi
Güncelleme: 09:57 - 30/10/2023 Pazartesi
AA
Takımlarına balkondan destek verdiler.

Takımlarına balkondan destek verdiler.

Süper Lig'in 10. haftasındaki Pendikspor-Fenerbahçe maçı bin 960 seyirci kapasiteli Pendik Stadı'nda oynandı. Futbolseverler stadyumu gören evlerin camları ve balkonlarını doldurdu.


Fenerbahçe taraftarları, bulundukları evlerin balkon ve pencerelerini Türk bayrakları ve Fenerbahçe bayrağıyla süslerken, takımlarına da balkonlardan destek verdi.


Özellikle sarı-lacivertli renklere gönül verenlerin yer aldığı balkon ve pencereler, renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.


Fenerbahçeli futbolcular, 5-0'lık galibiyeti balkonlarda bulunan taraftarıyla kutladı.






#Fenerbahçe
#Pendikspor
#Süper Lig
#Pendik Stadı
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