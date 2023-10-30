Balkonda Süper Lig keyfi

Süper Lig'in 10. haftasındaki Pendikspor-Fenerbahçe maçı bin 960 seyirci kapasiteli Pendik Stadı'nda oynandı. Futbolseverler stadyumu gören evlerin camları ve balkonlarını doldurdu.

Fenerbahçe taraftarları, bulundukları evlerin balkon ve pencerelerini Türk bayrakları ve Fenerbahçe bayrağıyla süslerken, takımlarına da balkonlardan destek verdi.