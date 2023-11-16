Balotelli ameliyat edildi

Balotelli 2-3 ay sahalardan uzak kalacak.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı. Gana asıllı İtalyan yıldızın ameliyat olduğu bildirildi.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Mario Balotelli, dizinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün ameliyat oldu. İtalya’da gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Mario Balotelli, Başkanımız Murat Sancak ve başkan danışmanımız Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yaptı. Bir an önce iyileşerek, Türkiye’ye dönmek istediğini belirten oyuncumuza geçmiş olsun diliyoruz. Geçmiş olsun Mario” denildi.