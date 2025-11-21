Yeni Şafak
Bandırmaspor Trendyol 1. Lig'de yarın Çorum FK’yı ağırlayacak

11:2721/11/2025, Cuma
AA
Bandırmaspor - Çorum FK
Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Bandırmaspor'a konuk olacak.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek.


Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Geraldo ile Aleksic'in bu maçta forma giymesi beklenmiyor.


Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan Çorum FK, Bandırmaspor'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

#Trendyol 1. Lig
#Bandırmaspor
#Çorum FK
