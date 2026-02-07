Yeni Şafak
Barcelona çekildi Real Madrid tek kaldı

Barcelona çekildi Real Madrid tek kaldı

7/02/2026, Cumartesi
G: 7/02/2026, Cumartesi
AA
Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'de forma giyiyor.
Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'de forma giyiyor.

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Barcelona, Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini duyurdu.

Barcelona, Avrupa Süper Ligi projesinden çekildi.


Kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi Şirketi'ne ve projeye dahil olan kulüplere projeden çekilme yönündeki kararın resmen bildirildiği kaydedildi.


12 kulübün kurucu üye olarak başlattığı projede; Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, Milan ve Inter, tanıtımdan kısa bir süre sonra çekilmişti.


Projeden 2023 yılında Juventus'un da ayrılmasıyla sadece Barcelona ve Real Madrid kalmıştı.




