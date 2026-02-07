Barcelona çekildi Real Madrid tek kaldı

Barcelona, Avrupa Süper Ligi projesinden çekildi.





Kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi Şirketi'ne ve projeye dahil olan kulüplere projeden çekilme yönündeki kararın resmen bildirildiği kaydedildi.





12 kulübün kurucu üye olarak başlattığı projede; Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, Milan ve Inter, tanıtımdan kısa bir süre sonra çekilmişti.





Projeden 2023 yılında Juventus'un da ayrılmasıyla sadece Barcelona ve Real Madrid kalmıştı.











