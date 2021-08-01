Spor Barcelona forması giyen Yusuf Demir attığı golle alkış topladı
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Barcelona forması giyen Yusuf Demir attığı golle alkış topladı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Barcelona, hazırlık maçında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Katalanlar 3-0 kazanırken, Barcelona'nın yeni transferi Yusuf Demir karşılaşmada fileleri havalandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barcelona forması giyen Yusuf Demir attığı golle alkış topladı
Yusuf Demir'in gol sevinci

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Bu kapsamda Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile bir hazırlık karşılaşması oynayan Katalanlar, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Barcelona'nın gollerini 21. dakikada Memphis Depay, 36. dakikada Yusuf Demir ve 73. dakikada Riqui Puig kaydetti.

  • Türk oyuncu Yusuf Demir 90 dakika sahada kalırken, büyük beğeni topladı. Stuttgart'ta ise Ömer Faruk Beyaz kadroda yer almadı.

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Yusuf Demir'in attığı gol;

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