Barcelona forması giyen Yusuf Demir attığı golle alkış topladı

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Bu kapsamda Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile bir hazırlık karşılaşması oynayan Katalanlar, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Barcelona'nın gollerini 21. dakikada Memphis Depay, 36. dakikada Yusuf Demir ve 73. dakikada Riqui Puig kaydetti.
- Türk oyuncu Yusuf Demir 90 dakika sahada kalırken, büyük beğeni topladı. Stuttgart'ta ise Ömer Faruk Beyaz kadroda yer almadı.
Yusuf Demir'in attığı gol;
💥 YUSUF DEMİR! pic.twitter.com/6Xq0n60LZE
💥 YUSUF DEMİR! pic.twitter.com/6Xq0n60LZE— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) July 31, 2021