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Spor

ÖZET | Barcelona-Real Madrid: 2-1

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. El Clasico'yu kazanan Barcelona şampiyonluğa daha yaklaştı

09:25 . 20/03/2023 Pazartesi
AA
Barcelona şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakalarken, karşılaşma esnasında Gavi ve Vinicius JR arasında tartışma yaşandı.

Barcelona şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakalarken, karşılaşma esnasında Gavi ve Vinicius JR arasında tartışma yaşandı.

El Clasico (klasik) olarak adlandırılan ezeli iki takımın Nou Camp Stadı'nda oynadığı maçı, 95 bin 475 futbolsever izledi. Barcelona-Real Madrid mücadelesinden ev sahibi ekip galip ayrıldı.


Barcelona golü son dakikada attı

Karşılaşmanın 9. dakikasında Barcelonalı Ronaldo Araujo'nun kendi kalesine attığı golle Real Madrid 1-0 öne geçti. Katalan takımı beraberlik golünü 45. dakikada Sergi Roberto ile bulurken, ilk yarı 1-1 sona erdi. Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda, oyuna girdikten dört dakika sonra ağları havalandıran Real Madrid'den Marco Asensio'nun (Dk. 81) golü VAR hakemi tarafından ofsayt kararıyla iptal edildi. Uzatmaların oynandığı 90+2. dakikada Franck Kessie'nin golüyle öne geçen Barcelona sahadan 2-1 galip ayrıldı.


Barcelona şampiyonluk yarışında avantajı kaptı

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren iki takımdan lider Barcelona puanını 68'e çıkararak, Real Madrid (56 puan) ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkardı. Sahadan galip ayrılan Barcelona, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakaladı.


El Clasico'larda 253. kez karşı karşıya gelen iki takımdan Real Madrid'in 101, Barcelona'nın 100 galibiyeti bulunurken, 52 maçta beraberlikle sonuçlandı.


Barcelona-Real Madrid maç özeti izle




#El Clasico
#Barcelona
#Real Madrid
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