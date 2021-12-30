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Barcelona'nın başı koronavirüsle dertte

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da pazar günü oynancak Mallorca maçı öncesi 10 futbolcu koronavirüse yakalandı. Atletico Madrid'de ise 5 futbolcunun kovid teşti pozitif çıktı.

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Haber Merkezi AA
Barcelonanın başı koronavirüsle dertte
Barcelona'da 10 futbolcu koronavirüse yakalandı

İspanya ekibi Barcelona'da 3 futbolcu daha yeni tip koronavirüse yakalandı.

Barcelona Kulübü, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan Sergino Dest, Philippe Coutinho ve Ez Abde'nin sağlığının yerinde olduğunu, bu isimlerin evlerinde karantinaya alındığını duyurdu.

Mallorca maçında 10 oyuncu olmayacak

Ligde, 2 Ocak Pazar günü Mallorca'ya konuk olacak Barcelona'da koronavirüse yakalananların sayısı 10'a yükseldi. Daha önce Clement Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba, Alejandro Balde, Ousmane Dembele, Samuel Umtiti ve Gavi'nin testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Simeone'de koronavirüse yakalandı

Atletico Madrid'de 4 futbolcu ve teknik direktör Diego Simeone, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli teknik direktör Simeone ile yıldız oyuncular Antoine Griezmann, Joao Felix, Koke ve Hector Herrera'ya yapılan rutin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Diego Simeone koronavirüse yakalandı.
Diego Simeone koronavirüse yakalandı.

Genç oyuncularla maça çıkacak

Oyuncuların ve teknik adamın sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantinaya alındığı da ifade edildi. Atletico Madrid'in 2 Ocak Pazar günü ligde konuk edeceği Rayo Vallecano karşısına yedek ve genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.

Vaka sayılarında son dönemde büyük artış yaşanan La Liga'da son olarak Barcelona'da Kovid-19'a yakalanan oyuncu sayısı 10'a yükselmişti.


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