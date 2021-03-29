Spor Barış Başdaş acı haberi sosyal medyadan duyurdu "Canımdan can gitti"
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Barış Başdaş acı haberi sosyal medyadan duyurdu: "Canımdan can gitti"

Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 forması giyen gurbetçi futbolcu Barış Başdaş'ın babası Mustafa Başdaş, koronavirüs nedeniyle 56 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Barış Başdaş acı haberi sosyal medyadan duyurdu: Canımdan can gitti
Barış Başdaş uzun yıllar Türkiye'de forma giymişti.

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Mustafa Başdaş, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Rahatsızlığı artarak hastaneye kaldırılan Başdaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'da top koşturan gurbetçi futbolcu Barış Başdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir adam sevdim adam, adam gibi adam, beni hiç bırakmayan, son nefesine kadar seven adam. Canımdan can gitti babam. Mekanın cennet olsun" diyerek acı haberi duyurdu.

Mustafa Başdaş'ın cenaze namazı bugün Köln Diyanet İşeri Türk İslam Birliği Ehrenfeld Köln Merkez Cami'sinde ikindi vakti kılınacak. Mustafa Başdaş'ın cenazesi, daha sonra memleketi Giresun'da defnedilecek.

Barış Başdaş'ın babası için yaptığı paylaşım
Barış Başdaş'ın babası için yaptığı paylaşım

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