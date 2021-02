Bariz golü hakem engelledi

Meksika'da Cruz Azul'un sahasında Toluca'yı konuk ettiği maçta yeşil sahalarda ender görülen bir pozisyon yaşandı.

Ev sahibi ekibin geliştirdiği atakta ceza sahası içerisine giren hakem Oscar Macias Romo, Jonathan Rodriguez'in boş kaleye göndermek istediği toptan kaçamadı ve bariz gol şansına engel oldu.

Cruz Azul'lu futbolcular pozisyonda yoğun itirazlarda bulundu ama hakem topu Toluca'ya vererek mücadeleyi devam ettirdi.

Meksikalı hakemin damga vurduğu maç Cruz Azul'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.





İşte sosyal medyada gündem olan o pozisyon;

He missed an empty net goal from point-blank range and then the ref got in the way for the rebound 😬



