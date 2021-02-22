Spor Bariz golü hakem engelledi
FUTBOL FUTBOL

Bariz golü hakem engelledi

Meksika Ligi'nde Cruz Azul ile Toluca arasında oynanan maçta hakemin yüzde 100'lük gole engel olması gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakem Oscar Macias Romo
Hakem Oscar Macias Romo

Meksika'da Cruz Azul'un sahasında Toluca'yı konuk ettiği maçta yeşil sahalarda ender görülen bir pozisyon yaşandı.

Ev sahibi ekibin geliştirdiği atakta ceza sahası içerisine giren hakem Oscar Macias Romo, Jonathan Rodriguez'in boş kaleye göndermek istediği toptan kaçamadı ve bariz gol şansına engel oldu.

Cruz Azul'lu futbolcular pozisyonda yoğun itirazlarda bulundu ama hakem topu Toluca'ya vererek mücadeleyi devam ettirdi.

Meksikalı hakemin damga vurduğu maç Cruz Azul'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.


İşte sosyal medyada gündem olan o pozisyon;

Yeşil sahalarda görülmemiş korner taktiği: Rakip futbolcular şaşkına döndü
SPOR
Yeşil sahalarda görülmemiş korner taktiği: Rakip futbolcular şaşkına döndü
Abone Ol Google News
1,5 ayda yaptılar

1,5 ayda yaptılar

'Kaplumbike' 50 kilometre hıza ulaşabiliyor.
TIRların çarpmadığı yer kalmadı

'TIR'ların çarpmadığı yer kalmadı'

Navigasyonun yönlendirdiği sokakta vatandaşlar tepkili.
Erol Mütercimler imam hatip mezunlarına yönelik sözleri nedeniyle ikinci kez hakim karşısında

Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi hazırlıklar başladı.

​Şehadetinin 56. yılında yeni delillere ulaşıldı.

Yunanistan'da<br>Türkiye korkusu

Yunanistan'da
Türkiye korkusu

Savaş uçağı, denizaltı ve İHA alacaklar.
18 mahallede<br>PKK operasyonu

18 mahallede
PKK operasyonu

Bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Okullar hibrit eğitimle başlayabilir

Okullar hibrit eğitimle başlayabilir

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den yüz yüze eğitim açıklaması.
'Diyarbakır'ın astronomu'ndan acı haber

'Diyarbakır'ın astronomu'ndan acı haber

​Çalışmalarıyla NASA'dan teşekkür mektubu almıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.