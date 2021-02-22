Bariz golü hakem engelledi Meksika Ligi'nde Cruz Azul ile Toluca arasında oynanan maçta hakemin yüzde 100'lük gole engel olması gündem oldu.

Haber Merkezi 22 Şubat 2021, 12:00 Son Güncelleme: 22 Şubat 2021, 12:41 Yeni Şafak