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Barry Douglas Championship'e damga vurdu

Atiker Konyaspor'un eski oyuncusu Barry Douglas, sezon başında İngiltere Championship takımlarından Wolverhampton'a transfer olmuştu. 28 yaşındaki İskoç futbolcu, yeni takımında gösterdiği performansla sezonun en faydalı transferleri arasında gösterilmeyi başardı. Öyle ki başarılı sol bek, takımıyla çıktığı 19 maçta 12 gole doğrudan katkı sağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barry Douglas, Wolves'in Brighton'u 2-1 yendiği maçta takımının son golünü attı.

Barry Douglas, Wolves'in Brighton'u 2-1 yendiği maçta takımının son golünü attı.

Konyaspor'un sezon başında 1 milyon euroya İngiltere Championship takımı Wolverhampton'a sattığı Barry Douglas, çıktığı 19 resmi maçta adından söz ettirmeyi başardı.

İskoç sol bek, yeni takımıyla çıktığı 18 lig maçında 3 gol atıp 8 asist yaparken İngiltere Lig kupasında oynadığı 1 maçta da 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Championship'te sezonun en iyi transferleri arasında gösterilen Douglas, ligde asist krallığında an itibariyle zirvede bulunuyor. Değerini kısa sürede 2'ye katlayan futbolcu, İskoçya Milli Takımı hocası Malky Mackay'ın da dikkatini çekti. Barry Douglas'ın gösterdiği performans sebebiyle kısa süre içerisinde milli takım kadrosunda yer bulması bekleniyor.

  • Barry Douglas, 2016'da Polonya ekibi Lech Poznan'dan 200 bin euroya Konyaspor'a transfer olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu sezon başında ise 1 milyon euro karşılığında Wolverhampton'a imza atmıştı.

Barry Douglas, Konyaspor'da 1 sezon oynadıktan sonra Wolves'e transfer oldu.
Barry Douglas, Konyaspor'da 1 sezon oynadıktan sonra Wolves'e transfer oldu.

@barrydouglas1 celebrates after firing Wolves level at Ashton Gate #BRIvWOL

Wolves (@wolves)'in paylaştığı bir gönderi ()

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