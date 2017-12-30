Barry Douglas Championship'e damga vurdu

Konyaspor'un sezon başında 1 milyon euroya İngiltere Championship takımı Wolverhampton'a sattığı Barry Douglas, çıktığı 19 resmi maçta adından söz ettirmeyi başardı.

İskoç sol bek, yeni takımıyla çıktığı 18 lig maçında 3 gol atıp 8 asist yaparken İngiltere Lig kupasında oynadığı 1 maçta da 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Championship'te sezonun en iyi transferleri arasında gösterilen Douglas, ligde asist krallığında an itibariyle zirvede bulunuyor. Değerini kısa sürede 2'ye katlayan futbolcu, İskoçya Milli Takımı hocası Malky Mackay'ın da dikkatini çekti. Barry Douglas'ın gösterdiği performans sebebiyle kısa süre içerisinde milli takım kadrosunda yer bulması bekleniyor.

Barry Douglas, 2016'da Polonya ekibi Lech Poznan'dan 200 bin euroya Konyaspor'a transfer olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu sezon başında ise 1 milyon euro karşılığında Wolverhampton'a imza atmıştı.

Konyaspor'un sezon başında Championship'e gönderdiği sol bek Barry Douglas'ın güzel golü🔥 pic.twitter.com/fABzaeyYqO — TurkSpor TV (@TurkSporTV) 30 Aralık 2017