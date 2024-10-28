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Başakşehir'de kazanan çıkmadı

Başakşehir'de kazanan çıkmadı

23:2828/10/2024, Pazartesi
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Başakşehir - Eyüpspor
Başakşehir - Eyüpspor

Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Başakşehir sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir-Eyüpspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Başakşehir sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.


Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


Karşılaşmada golleri 28. dakikada Mame Thiam ve 59. dakikada Opoku (P) kaydetti.


Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 15 yaparak 7. sırada kaldı. Eyüpspor ise puanını 16 yaparak 5. sıraya yükseldi.


BAŞAKŞEHİR - EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ

Başakşehir - Eyüpspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Başakşehir
#Eyüpspor
#Trendyol Süper Lig

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