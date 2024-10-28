Başakşehir - Eyüpspor
Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Başakşehir sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir-Eyüpspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Başakşehir sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmada golleri 28. dakikada Mame Thiam ve 59. dakikada Opoku (P) kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 15 yaparak 7. sırada kaldı. Eyüpspor ise puanını 16 yaparak 5. sıraya yükseldi.
BAŞAKŞEHİR - EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ
BAŞAKŞEHİR - EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
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