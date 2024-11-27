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Başakşehir'e son dakika şoku: Petrocub karşısında galibiyeti kaçırdı | ÖZET

Başakşehir'e son dakika şoku: Petrocub karşısında galibiyeti kaçırdı | ÖZET

20:2727/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Başakşehir puanını 2'e yükseltti.
Başakşehir puanını 2'e yükseltti.

UEFA Konferans Ligi 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Başakşehir sahasında Petrocub ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin golünü 42. dakikada Piatek (P) atarken maçın skorunu belirleyen golü 90+6. dakikada Bors kaydetti. Bu sonucun ardından ikinci beraberliğini alan Başakşehir puanını 2'ye yükseltti. Başakşehir - Petrocub maçının özetine ve Konferans Ligi puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi 4. hafta karşılaşmasında Moldova temsilcisi Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.


Turuncu-lacivertlilerin golünü 42. dakikada Piatek (P) atarken maçın skorunu belirleyen golü 90+6. dakikada Bors kaydetti.


Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 2 yaparken Petrocub ise ilk puanını aldı.


Başakşehir son 10 maçtır galip gelemiyor. Turuncu-lacivertliler, lig etabının bir sonraki maçında Alman ekibi Heindenheim'i konuk edecek.


MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

8. dakikada gelişen Başakşehir atağında rakibinden kurtulan Keny'nin ceza sahası önünden arka direğe yaptığı ortada Figueiredo kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.


16. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Orta sahadan atılan uzun top, ceza yayı önündeki Keny'nin sırtına çarpıp Piatek'in önüne düştü. Piatek, kalesini terk eden Smalenea'nın üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

24. dakikada Piatek'in pasıyla topla buluşan Figueiredo çalımlarla ceza sahasına girdi, sol çaprazdan yerden şutunda kaleci Smalenea ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.


34. dakikada Başakşehir etkili geldi. Opoku'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun şutunda köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Smalenea çeldi. Boşta kalan topu ceza sahasında önünde bulan Keny'nin şutunda ise top yan ağlarda kaldı.

40. dakikada Başakşehir net bir fırsatı daha kullanamadı. Savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Piatek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda top, kalecinin ayaklarına çarpıp kornere gitti.


41. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Piatek'in şutunda top ceza sahasındaki Douanla'nın eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 42. dakikada penaltı atışını kullanan Piatek, topu kalecinin solundan köşeden ağlara yolladı: 1-0.

İKİNCİ YARI

65. dakikada Başakşehir 2. golüne yaklaştı. Piatek'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Pelkas'ın şutunda top kaleciden döndü. Boşta kalan topa Piatek vurdu, kale çizgisi üzerinde Douanla golü önledi. Ardından Figueiredo meşin yuvarlağı ağlara yolladı ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.


90+6. dakikada Petrocub beraberliği yakaladı. Sol kanattan Puscas'ın ortasında Bors altıpas önünde kafayı vurdu, kaleci Muhammed topu çeldi ancak hakem topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle gol kararını verdi: 1-1.


BAŞAKŞEHİR - PETROCUB MAÇ SONUCU


BAŞAKŞEHİR - PETROCUB MAÇ ÖZETİ

Başakşehir - Petrocub maçının özetini izlemek için

KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU


#Başakşehir
#Petrocub
#Konferans Ligi

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