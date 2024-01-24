Süper Lig'de lider olan Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanına çıkıyor. 3 puan için sahada olacak sarı lacivertlilerde İtalyan savunma oyuncusu Bonucci sakatlığı gerekçesiyle kadroda yer almıyor. Başakşehir ise son dönemlerdeki formunu devam ettirmek istiyor. İstanbul ekibi, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta kaybetmedi.
Başakşehir-Fenerbahçe maçı saat 20'de Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Mücadele şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Volkan Babacan, Dubois, Ba, Duarte, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Ömer Ali, Berkay Özcan, Figueireido, Piatek
Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, İsmail, Szymanksi, Tadic, İrfan, Dzeko