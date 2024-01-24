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Spor

CANLI | Başakşehir-Fenerbahçe

Süper Lig'de lider olan Fenerbahçe, Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı, canlı istatistikleri ve kadrolarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

19:14 - 24/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 19:28 - 24/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Süper Lig'de lider olan Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanına çıkıyor. 3 puan için sahada olacak sarı lacivertlilerde İtalyan savunma oyuncusu Bonucci sakatlığı gerekçesiyle kadroda yer almıyor. Başakşehir ise son dönemlerdeki formunu devam ettirmek istiyor. İstanbul ekibi, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta kaybetmedi.

Başakşehir-Fenerbahçe maçı saat 20'de Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Mücadele şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Başakşehir'in 11'i;

Volkan Babacan, Dubois, Ba, Duarte, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Ömer Ali, Berkay Özcan, Figueireido, Piatek

Fenerbahçe'nin 11'i;

Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, İsmail, Szymanksi, Tadic, İrfan, Dzeko

#Başakşehir
#Fenerbahçe
#Süper Lig
1 saat önce
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