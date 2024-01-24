Süper Lig'de lider olan Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanına çıkıyor. 3 puan için sahada olacak sarı lacivertlilerde İtalyan savunma oyuncusu Bonucci sakatlığı gerekçesiyle kadroda yer almıyor. Başakşehir ise son dönemlerdeki formunu devam ettirmek istiyor. İstanbul ekibi, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta kaybetmedi.