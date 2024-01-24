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Spor

MAÇ ÖZETİ | Başakşehir-Fenerbahçe: 0-1

Süper Lig'de lider olan Fenerbahçe, Başakşehir ile karşılaştı. Sarı lacivertliler gol bulmakta zorlandığı maçta Başakşehir'i deplasmanda son dakikalarda kazandığı penaltıyla mağlup etti. Fenerbahçe, 90+4. dakikada Batshuayi'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

19:14 - 24/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 22:45 - 24/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi’nin golüyle 3 puana uzandı. Bu sezonun ilk yarısında rakibini Kadıköy’de 4-0 yenen Fenerbahçe, bugünkü galibiyetle birlikte bu seriyi 5 maça taşıdı. Geçtiğimiz sezon oynanan ligde oynanan iki maçı da kazanmayı başaran Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de turuncu-lacivertlileri yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. 2007 yılından itibaren devam eden rekabette Fenerbahçe, rakibine karşı en uzun seriyi elde etti.

Michy Batshuayi, bu sezon 14. golünü attı

Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir’i uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup etti. Müsabakanın 58. dakikasında İsmail Yüksek’in yerine oyuna dahil olan Batshuayi, 90 4. dakikada topu filelere gönderdi. Mücadeleyi bu golle kazanan Fenerbahçe, puanını 57’ye yükseltti. Bu sezon Süper Lig’de Kayserispor’a karşı hat-trick yapan Batshuayi, Konyaspor ve Başakşehir maçlarında da gol atma başarısı gösterdi.. 30 yaşındaki forvet, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adanaspor filelerini 4 kez havalandırırken, Avrupa Konferans Ligi’nde de takımı adına 5 gol kaydetti.

Belçikalı oyuncu, bugünkü golle bu sezonki 14. golüne ulaştı.

Fenerbahçe’de Oosterwolde cezalı duruma düştü

Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Mücadeleye 11’de başlayan Jayden Oosterwolde, 20. dakikada hakem Abdulkadir Bitigen tarafından sarı kart gördü. Bu sezon ligde 4. sarı kartını gören Oosterwolde, pazar günü oynanacak MKE Ankaragücü müsabakasında cezalı duruma düştü.

22 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında Başakşehir, Adana Demirspor ve Kayserispor maçlarında sarı kart görmüştü.

Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli formayla bu sezon ligde 19 lig maçında görev aldı.



#Başakşehir
#Fenerbahçe
#Süper Lig
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