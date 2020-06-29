Başakşehir nası şampiyon olur? İşte Başakşehir'in kalan maçları
Lider Başakşehir'in kalan maçları
Süper Lig'de en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde zirvede yer alan Medipol Başakşehir, kalan son 5 haftayı kayıpsız geçmesi durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Peki Okan Buruk'un öğrencileri kalan haftalarda hangi takımlarla karşılaşacak?
Haber MerkeziYeni Şafak
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk etti ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Turuncu-lacivertliler bu sonuçla şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Trabzonspor ile 2, Demir Grup Sivassspor ile 7, Galatasaray ile de 8 puanlık farkı korudu.
Şampiyonluk yolunda son 5 maç
Okan Buruk'un öğrencileri, kalan maçları kayıpsız geçmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Ligin son 5 haftasında önce Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Başakşehir, ardından düşme hattının hemen üzerindeki Denizlispor'u ağırlayacak. Sonraki haftalarda küme düşme hattında yer alan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak turuncu lacivertliler, iç sahada Kayserispor'u ağırlayıp deplasmanda ise Kasımpaşa ile oynanacağı müsabaka ile ligi tamamlayacak.
5 maçın 3'ü deplasmanda
Kalan 5 maçın 3'ünde deplasmana çıkacak Başakşehir, 2 maçı ise evinde oynayacak.
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