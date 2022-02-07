Başakşehir, Trezeguet ve Pizzi’ye kavuşuyor

Ekonomi

Merak uyandıran paylaşım: THY ünlü fenomen ile yeni bir reklam filmi çekti

Türk Hava Yolları'nın (THY) dünyaca ünlü fenomen Zach King ile çektiği yeni reklam filmi "First to the Gate" yayınlandı. THY'den övgü ile bahseden Zach King "Türk Hava Yolları'nın Business Lounge'ı mükemmel. Daha önce hiçbir loungeda bu kadar iyi bir yemek yediğimi hatırlamıyorum. Yaptığımız çekimlerde burayı en iyi şekilde izleyiciye aktarabildiğimi düşünüyorum. Bu nedenle çok mutluyum" ifadelerini kullandı.