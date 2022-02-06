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Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren pozisyon: "Bu görüntüyü hiçbir yerde göremezsin"

Başakşehir'in Fenerbahçe karşısında paslaşarak kullandığı korner atışında ortaya çıkan bir görüntü sarı-lacivertli taraftarları isyan ettirdi. Fenerbahçeli futbolcuların söz konusu pozisyonda hiçbir baskı yapmaması şaşkınlıkla karşılandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren pozisyon: Bu görüntüyü hiçbir yerde göremezsin
Paslaşarak kullanılan korner atışında topa en yakın sarı-lacivertli futbolcu ceza sahası içerisinde yer aldı.

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendiren Feyyaz Uçar, İlker Yağcıoğlu ve Tugay Kerimoğlu, mücadelede yaşanan bir pozisyona dikkati çektiler.

Üç usta yorumcu, Başakşehir'in paslaşarak kullandığı korner atışında Fenerbahçe'den hiçbir oyuncunun baskı yapmamasını eleştirdi.

Feyyaz Uçar ekrana getirilen görüntü için, "Bu ne tedbirsizlik" derken, İlker Yağcıoğlu, "Bu görüntüyü kolay kolay hiçbir yerde göremezsin" ifadelerini kullandı.

Tugay Kerimoğlu da, "Fenerbahçeli futbolcular oyundan o kadar kopuklar ki... Şu görüntü aslında bazı şeyleri anlatıyor" dedi.

İşte o pozisyon:

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