Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren pozisyon: "Bu görüntüyü hiçbir yerde göremezsin"

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendiren Feyyaz Uçar, İlker Yağcıoğlu ve Tugay Kerimoğlu, mücadelede yaşanan bir pozisyona dikkati çektiler.

Üç usta yorumcu, Başakşehir'in paslaşarak kullandığı korner atışında Fenerbahçe'den hiçbir oyuncunun baskı yapmamasını eleştirdi.

Feyyaz Uçar ekrana getirilen görüntü için, "Bu ne tedbirsizlik" derken, İlker Yağcıoğlu, "Bu görüntüyü kolay kolay hiçbir yerde göremezsin" ifadelerini kullandı.

Tugay Kerimoğlu da, "Fenerbahçeli futbolcular oyundan o kadar kopuklar ki... Şu görüntü aslında bazı şeyleri anlatıyor" dedi.

İşte o pozisyon:

🗣️ "M. Başakşehir, paslaşıyor ve Fenerbahçeli oyuncu yok. Bu nasıl bir tedbirsizlik?"

‼️ "Bu görüntüyü kolay kolay hiçbir yerde göremezsin. Fenerbahçe'nin oyundan ne kadar uzak olduğunu gösteriyor."



📺 #beINSüperLig, M. Başakşehir'in paslaşarak kullandığı korneri değerlendirdi. pic.twitter.com/L8m8xfLf2j REKLAM February 5, 2022